التفاصيل الكاملة لاستعادة 3 قطع أثرية من أمريكا.. سرقت من الأقصر عام 1927

تسلمت وزارة الآثار من الخارجية، اليوم، 3 قطع أثرية مصرية تم تهريبها من منطقة وادي الملوك فى مصر عام 1927، وظلت مهربة إلى أن تم عرضها للبيع فى صالة مزادات بمدينة نيويورك وضُبطت من قبل السلطات الأمريكية.



وصرحت السفيرة الدكتورة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأنه تم تسليم القطع الثلاث إلى لجنة تابعة لوزارة الآثار، والتي أثبتت بعد فحص ومعاينة القطع المستردة إنها قطع أثرية مصرية تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، وتمثل أجزاءً آدمية محنطة (رأس - يدان)، وأنه سيتم التعرف على تفاصيل أكثر بشأنها بعد إجراء الفحوصات اللازمة عليها.



وأضافت المراسي، أن القطع الأثرية تم إرسالها إلى وزارة الخارجية من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك بعد استلامها من وحدة مكافحة الاتجار فى الآثار بمكتب المدعي العام الأمريكي، وذلك بعد تنسيق استمر منذ نوفمبر 2017، حيث حرص مكتب المدعى العام الأمريكى على إعادة القطع إلى موطنها الأصلي فور التحقق من مصريتها، وهو الأمر الذي يعكس العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث والتاريخ المصري.



وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها لمكتب المدعى العام فى نيويورك للجهود المبذولة من قبله، والتنسيق المتميز مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى نيويورك لاستعادة القطع الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعة إلى المزيد من التعاون والتنسيق للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر بوجه خاص والتراث الإنسانى بوجه عام.



وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إن القنصلية المصرية في نيويورك تسلمت القطع 27 مارس الماضي، حيث إن عملية الاسترداد تمت بنجاح نتيجة التعاون بين الآثار والخارجية.



وأوضح عبد الجواد أن القطع هي عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدين آدميتين، سرقت من منطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر وتهريبها خارج البلاد عام ١٩٢٧، وأثناء عرضها ضمن قائمة إحدى صالات المزادات بمدينة منهاتن الأمريكية، أوقفت وحدة مكافحة الاتجار في الآثار التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي بمقاطعة نيويورك بيعها وضبطها.



وأشار إلى أنه فور ضبط تلك القطع قامت السلطات الأمريكية بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي بدورها تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو استردادها وتسليمها إلي القنصلية المصرية وإعادتها إلي أرض الوطن.



كما أعرب عن كامل تقديره لمجهودات وزارة الخارجية وجميع السلطات الأمريكية المعنية، لاسترداد تلك القطع الأثرية المصرية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق وتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في هذا الشأن.