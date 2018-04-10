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برلمان

«تهامي ومنصور وسباق» ينسحبون من اجتماع «عليا الوفد» لبطلان انتخابات سكرتير عام الحزب.. صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:59 م
صدى البلد
معتز الخصوصي - عدسة / أبانوب نبيل
انسحب منذ قليل طارق تهامى سكرتير عام مساعد حزب الوفد من اجتماع الهيئة العليا للحزب، اعتراضا على إجراء انتخابات السكرتير العام للحزب، حيث صرح عقب خروجه من الاجتماع بأن اجراءات الانتخابات باطلة بسبب وجود مخالفة قانونية بشأن دعوة المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد لانتخاب السكرتير العام للحزب.

وانسحب ايضا المهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد من الاجتماع، لأن الدعوة للانتخابات تكون من هيئة المكتب التتفيذى لحزب الوفد وليس من رئيس الحزب، مشيرا الى ان اجراء انتخابات سكرتير عام الوفد بدعوة من رئيس الوفد اختطاف لمنصب سكرتير عام الوفد بطرق غير لائحية.

واتفق معهما طارق سباق نائب رئيس الحزب والذى اعتبرها انتخابات غير لائحية.

وردد أعضاء حزب الوفد هتافات "مش للبيع مش للبيع حزب الوفد مش للبيع.. باطل باطل".
«تهامي ومنصور وسباق» ينسحبون من اجتماع «عليا الوفد» لبطلان انتخابات سكرتير عام الحزب.. صور
«تهامي ومنصور وسباق» ينسحبون من اجتماع «عليا الوفد» لبطلان انتخابات سكرتير عام الحزب.. صور
«تهامي ومنصور وسباق» ينسحبون من اجتماع «عليا الوفد» لبطلان انتخابات سكرتير عام الحزب.. صور
«تهامي ومنصور وسباق» ينسحبون من اجتماع «عليا الوفد» لبطلان انتخابات سكرتير عام الحزب.. صور

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