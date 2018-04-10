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رياضة

"الرشوة" تهدد بإقصاء فريق من بطولة الكونفدرالية الإفريقية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:52 م
صدى البلد
احمد سليمان
ذكرت صحيفة "الهداف" الجزائرية أن المصرى عمرو مصطفى فهمى الأمين العام لاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كلف الأمين العام المساعد الغاني أنطوني بافوي بالتحقيق مع الحكام الجنوب افريقيين الذين قاموا بإدارة لقاء ذهاب دور الـ32 المكرر بكأس الكونفدرالية بين فريقى اتحاد العاصمة الجزائرى ونظيره بلاتو يونايتد النيجيرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك فضيحة مدوية شهدها لقاء نادي بلاتو يونايتد النيجيري واتحاد الجزائر, تمثل فى محاولة رشوة لحكام اللقاء مقابل مبلغ قدره 30 ألف دولار.

كما ألمحت الصحيفة الجزائرية إلى أن هناك تكتما شديدا حول اسم الفريق الذي قام بمحاولة الرشوة حتى الانتهاء من التحقيق.

الجدير بالذكر أن الفريق المتهم والذي سيثبت عليه محاولة الرشوة سيواجه عقوبة الإطاحة به خارج بطولة كأس الاتحاد الأفريقى, بالإضافة إلى عقوبات قاسية أخرى.

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