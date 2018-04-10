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شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسى لولي عهد أبوظبي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:02 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
آيات أحمد
عرضت فضائية " أون لايف" لقطات حية للحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال وصوله مطار القاهرة.

وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي للقاهرة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة، ويعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها، كما تعد زيارة اليوم الثامنة لولي عهد أبو ظبي منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

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