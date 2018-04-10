أصول الدين بأزهر أسيوط تحتفل بتخرج الدفعة 45.. صور

نظم طلاب الفرقة الرابعة بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بأسيوط حفل تخرج الدفعة الـ45 وسط مشاركة وتفاعل من طلاب الكلية وذلك بقاعة "الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب "بمبنى الكلية بالدور الثالث.



وألقى كلمة الافتتاح للحفل، الدكتور جمال محمد إسماعيل عميد الكلية، بحضور الدكتور محمد عبد المالك مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صابر زكي البارودي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود مهني نائب رئيس الجامعة الأسبق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين وأولياء أمور الطلاب.

