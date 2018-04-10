الأمم المتحدة: نحو 700 ألف سوري نزحوا من ديارهم حتى الآن هذا العام

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا إن نحو 700 ألف سوري اضطروا للنزوح من منازلهم هذا العام بسبب القتال في عدة مناطق بالبلاد.



وذكر بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية في بيان "إنني قلق للغاية بشأن النزوح الضخم المتواصل لما يربو على 700 ألف سوري منذ بداية العام نتيجة الأعمال القتالية المستمرة في البلاد".



ونزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب عمليات عسكرية في محافظة إدلب بشمال البلاد علاوة على 133 ألفا من الغوطة الشرقية الواقعة قرب دمشق ولا يزال العنف مستمرا في جنوب دمشق وبمحافظة حمص الشمالية وفي شمال شرق وجنوب سوريا.