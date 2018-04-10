جامعة حلوان خالية من شهادات التخرج.. ورئيس الجامعة آخر من يعلم

شكا عدد من خريجي جامعة حلوان في مرحلة الدراسات العليا من عدم وجود ورق لطباعة الشهادات الخاصة بهم، إلا أن الجامعة نفت ذلك.



ومن ثم تواصلنا مع الجامعة، وبعد ساعات من محاولات الاتصال نفى رئيس الجامعة ماجد نجم الأمر، وأكد أن الشهادات موجودة في المخازن ولا توجد مشكلة.



وفِي اليوم التالي، تواصلنا مع إدارة المخازن بالجامعة والتي أكدت خلو الجامعة بالكامل من ورق الشهادات، لتؤكد عدم صحة تصريحات رئيس الجامعة، كما أفادت بتقديم طلبات بهذا الشأن، مشيرة إلى أن البنك المركزي هو المنوط بعملية الطباعة، وأنه سبب الأزمة.



هذا واشتكى عدد من الخريجين من تأثر مستقبلهم، لاشتراط الحصول على الشهادة للتعيين في مؤسسات مختلفة، كما ناشدوا وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار بالتدخل لحل الأزمة التي تعصف بمستقبلهم.



