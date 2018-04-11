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بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وأكاديمية ناصر العسكرية

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
وقع الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها واللواء صفوت صادق الديب مدير أكاديميه ناصر العسكريه العليا، بروتوكول تعاون لاعداد وتنفيذ دورات تثقيفيه لتأهيل القيادات الاداريه بالجامعه وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجالات الاستراتيجيه والأمن القومي، وكذلك للتعاون في اعداد برامج ودورات تثقيفية.

وبموجب بروتوكول التعاون تستضيف الجامعة قيادات الاكاديميه لعقد لقاءات مفتوحه مع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، لاطلاعهم علي التحديات التي تواجهها مصر في شتي المحاور الاستراتيجيه ومتطلبات الأمن القومي المصري.

وأكد الدكتور القاضي أن هذا البروتوكول يعد حدثًا فريدًا لتأصيل التعاون بين القوات المسلحه وجامعه بنها التي نجحت في اقامة العديد من الفعاليات علي مدار الـ 18 شهرًا الماضيه والتي كان لها تأثير كبير في مختلف الأوساط الرسميه والشعبيه، والتي لاقت استحسانًا منها بما أدي الي زيادة التعاون بين جامعه بنها والجهات الرسميه، كانت محصلته توقيع العديد من الأتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجامعه والمؤسسات الرسميه في القوات المسلحه التي نعتز بها وبرجالها، ونقدر تضحيات أبنائها ونقف خلفها مؤيدين وداعمين في معاركها ضد الارهاب ولحماية الأمن القومي المصري وتثبيت دعائم الدوله المصريه

وأضاف القاضي أن هذا البروتوكول يهدف الي تسليح طلاب الجامعه بالوعي الذي يسمح بتعريفهم بمتطلبات تحقيق استقرار الدوله والاخطار التي تحيط بها ومتطلبات الأمن القومي المصري والعربى.
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وأكاديمية ناصر العسكرية
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وأكاديمية ناصر العسكرية
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وأكاديمية ناصر العسكرية
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وأكاديمية ناصر العسكرية

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