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فوز طلاب «هندسة الإسكندرية» بالمركز الأول في مسابقة جمعية مهندسي السيارات الأمريكية.. صور

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:06 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
فاز طلاب كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، بأقسام الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيكية بدرع المركز الأول والميداليات الذهبية فى مسابقة جمعية مهندسى السيارات الأمريكية SAE والتى عقدت فى الفترة من 6 ـ 8 أبريل 2018 بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية . 

وقال الدكتور محسن محمد عثمان، الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على الطلاب خلال المسابقة، أن مشاركة الكلية تأتى للعام السادس على التوالى، وشارك فى هذه المسابقة 75 جامعة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبولندا والهند والصين واليابان والمكسيك وبورتوريكو.

وقام فريق كلية هندسة الإسكندرية بتمثيل جمهورية مصر العربية والوطن العربى والشرق الأوسط فى المسابقة، مضيفا":أن فريقى كلية الهندسة الذين شاركا فى مسابقة الطيران المتحكم فيها بالراديو فى كل من الفئة المتقدمة والفئة العادية قامت فكرتها على تصميم وتصنيع الطائرتين وهما نموذج الطائرة المحاكى لطائرة ركاب، ونموذج طائرة المساعدات الإنسانية.

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