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محافظات

محافظ مطروح يتعهد لأهالي الضبعة بثورة تنموية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:38 م
صدى البلد
أحمد قطب - محمود نور
أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن الاتفاق مع أكبر مكتب للتخطيط في مصر، لإعادة تخطيط محافظة مطروح بالكامل من جديد، بمبلغ 2 مليون جنيه، وتم تخطيط 5 مراكز ومدن تخطيط كامل وتفصيلي حتى الآن، في مقدمتهم مدينة مرسي مطروح، والضبعة، والعلمين، وبراني، وجار استكمال باقي مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا أن مطروح في قلب وعقل الرئيس السيسي.

وعد " أبو زيد"، أهالي مدينة الضبعة خاصة، بثورة تنموية واستثمارية كبيرة، من خلال خطط قومية للدولة مع عهد جديد للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتواكب ما سبق من تنمية مع انطلاق المشروع النووى السلمى لتوليد الطاقة، كحلم راود المصريين، وصنعته القيادة السياسية بعد عقود طويلة من الانتظار.

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