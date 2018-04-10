أهلى 2002 يخسر أمام ايندهوفن الهولندي 2-1

خسر فريق النادي الأهلي لكرة القدم، مواليد٢٠٠٢، أمام نظيره، فريق «بي اس في ايندهوفن» الهولندي بهدفين لهدف واحد، في أولى مباريات الفريق ببطولة حمدان بن محمد الدولية.



وأقيمت المباراة عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب ضباط الشرطة في دبي، في البطولة التي تقام بالإمارات، وتستمر حتى ١٩ من أبريل الجاري.



وشهد الشوط الأول بداية قوية من جانب الفريق الهولندي، الذي نشط في وسط الملعب قبل أن يستعيد لاعبو الأهلي توازنهم.



وبعد ذلك، نجح لاعبو الفريق الهولندي في التقدم بالهدف الأول بالدقيقة الـ٢٥ عن طريق مرتدة سريعة.



وبعد مرور دقيقتين فقط، أدرك أحمد عربي التعادل من هجمة مميزة واختراق ناجح، وبعدها تبادل لاعبو الفريقين السيطرة على وسط الملعب، مع محاولات من ريتشارد رضا، وتألق من يوسف غالي، فيما تعرض أحمد عبد النبي للإصابة، وغادر المباراة قبل نهاية الشوط الأول لتلقي العلاج، وعاد لاستكمال المباراة بعد ذلك.



وفي الشوط الثاني، ارتفع أداء لاعبي الأهلي، وبرزت خطورة الفريق في الاختراق من الأجناب، وكاد أحمد عربي أن يسجل الهدف الثاني من كرة خطيرة أمام المرمى قبل أن يهدر فرصة هدف محقق.



ونجح تمركز لاعبي خط الدفاع بالأهلي في إفساد هجمات لاعبي ايندهوفن مع محاولات لعمل مرتدات سريعة لخطف هدف ثانٍ.



واشتكى يوسف غالي من الإصابة، وخرج لتلقي العلاج، قبل أن يتم تغييره لعدم قدرته على استكمال المباراة بشكل طبيعي.



وانحصر اللعب بعد ذلك في وسط الملعب، ولم تنجح التبديلات التي قام بها تامر حفني، المدير الفني للفريق، في تغيير النتيجة، وفي الوقت بدل الضائع نجح لاعبو ايندهوفن في تسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة عن طريق فوفانا، ليفوز الفريق الهولندي بالمباراة بهدفين مقابل هدف.