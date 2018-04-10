ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أهلى 2002 يخسر أمام ايندهوفن الهولندي 2-1

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالحيكم ابوعلم
خسر فريق النادي الأهلي لكرة القدم، مواليد٢٠٠٢، أمام نظيره، فريق «بي اس في ايندهوفن» الهولندي بهدفين لهدف واحد، في أولى مباريات الفريق ببطولة حمدان بن محمد الدولية.

وأقيمت المباراة عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب ضباط الشرطة في دبي، في البطولة التي تقام بالإمارات، وتستمر حتى ١٩ من أبريل الجاري.

وشهد الشوط الأول بداية قوية من جانب الفريق الهولندي، الذي نشط في وسط الملعب قبل أن يستعيد لاعبو الأهلي توازنهم.

وبعد ذلك، نجح لاعبو الفريق الهولندي في التقدم بالهدف الأول بالدقيقة الـ٢٥ عن طريق مرتدة سريعة.

وبعد مرور دقيقتين فقط، أدرك أحمد عربي التعادل من هجمة مميزة واختراق ناجح، وبعدها تبادل لاعبو الفريقين السيطرة على وسط الملعب، مع محاولات من ريتشارد رضا، وتألق من يوسف غالي، فيما تعرض أحمد عبد النبي للإصابة، وغادر المباراة قبل نهاية الشوط الأول لتلقي العلاج، وعاد لاستكمال المباراة بعد ذلك.

وفي الشوط الثاني، ارتفع أداء لاعبي الأهلي، وبرزت خطورة الفريق في الاختراق من الأجناب، وكاد أحمد عربي أن يسجل الهدف الثاني من كرة خطيرة أمام المرمى قبل أن يهدر فرصة هدف محقق.

ونجح تمركز لاعبي خط الدفاع بالأهلي في إفساد هجمات لاعبي ايندهوفن مع محاولات لعمل مرتدات سريعة لخطف هدف ثانٍ.

واشتكى يوسف غالي من الإصابة، وخرج لتلقي العلاج، قبل أن يتم تغييره لعدم قدرته على استكمال المباراة بشكل طبيعي.

وانحصر اللعب بعد ذلك في وسط الملعب، ولم تنجح التبديلات التي قام بها تامر حفني، المدير الفني للفريق، في تغيير النتيجة، وفي الوقت بدل الضائع نجح لاعبو ايندهوفن في تسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة عن طريق فوفانا، ليفوز الفريق الهولندي بالمباراة بهدفين مقابل هدف.

ترشيحاتنا

أول تصريح من هاني سري الدين بعد فوزه بمنصب سكرتير عام الوفد

رئيس سموحة يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بعد إيقاف انتصارات الأحمر

مكرم محمد أحمد يكشف أهمية زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا .. فيديو

خبير سياسي: الشعب المصري أجهض أحلام أردوغان بزعامة الشرق الأوسط.. فيديو

تحالف «سعودي ــ إماراتي ــ مصري» لإنشاء قناة سلوى البحرية.. قطر تتحول لجزيرة بعد إنهاء المشروع.. ونواب: شركاتنا قادرة على إنجاز الحفر فى أى وقت.. وعلى الدوحة العودة لرشدها..والمملكة ستحقق تنمية سياحية

فوز هاني سري بمنصب سكرتير الوفد بحصوله على 34 صوتا مقابل 3 أصوات لـ «العاصي»

طلعت يوسف يكشف حقيقة رحيله عن قيادة مصر المقاصة

شاهد.. لقطات حية من موقع عقار إمبابة المنهار

كارثة.. مستشفى أبو الريش للأطفال يغرق في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسى لولي عهد أبوظبي

10 أطعمة مهمة لصحة القلب

الاتحاد السكندري يغلق ملف التعاقدات بالتجديد لثلاثي الفريق.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتحاد السكندري يغلق ملف التعاقدات بالتجديد لثلاثي الفريق.. صور

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة.. صور

شاهد.. بقايا مومياء أثرية مستردة من الولايات المتحدة

المكتب الثقافي بالنمسا يكرم مصريا حصل على جائزة أفضل سيناريو بأمريكا وألمانيا والنمسا.. فيديو وصور‎

كارثة.. مستشفى أبو الريش للأطفال يغرق في مياه الصرف الصحي.. صور

فيديو

محمد صلاح يتوج بجائزة هدف الشهر في «ليفربول» للمرة السابعة
مكرم محمد أحمد: «الإخوان» ابتدعت التكفير والقتل.. فيديو
مكرم محمد أحمد يكشف أهمية زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا .. فيديو
فيديو جراف.. «12 أمرًا» يجب الالتزام بها للوقاية من حسد الأقارب.. تعرف عليها
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسى لولي عهد أبوظبي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟