ننشر صورة سائق بالإسعاف قتل عشيقته بعدما طلبت انفصالهما بأطفيح

تجري نيابة الصف برئاسة المستشار محمد علي حمودة تحقيقاتها مع المتهم بقتل عشيقته بطلق ناري بالرأس والقاء جثتها بترعة بمنطقة أطفيح.



ويباشر التحقيق مع المتهم أحمد حسني وكيل أول نيابة الصف.



وكانت كشفت مباحث أطفيح غموض العثور علي جثة سيدة علي حافة ترعة حيث تبين أن سائقا بهيئة الإسعاف وراء قتلها بعدما طلبت منه قطع علاقتهما وتمكنت قوات أمن الجيزة من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الجريمة.



تلقي اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها مصابة بعيار ناري في الرأس أعلى الأذن اليسرى، بجوار ترعة مسجد موسى بقرية كفر الواصلين بأطفيح، ولم يعثر معها على أوراق تفيد شخصيتها.



انتقل أحمد حسني وكيل أول نيابة الصف إلي موقع العثور علي الجثة فور إخطار النيابة العامة وأسفرت مناظرة الجثة عن أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر ويوجد إصابة برأسها رجحت المعاينة الأولية أنها لطلق ناري محدثا فتحتي دخول وخروج من جانبي الرأس فأمر المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف بندب الطب الشرعي لإجراء عملية التشريح وبيان أسباب الوفاة.



وأمرت النيابة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بأخذ بصمات لإيدي وقدم المجني عليها وسحب عينة DNA للكشف عن هويتها، كما كلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان مدى تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه، وكلفت فريق البحث الجنائي بفحص بلاغات التغيب وإجراء التحريات حول هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.



وشكل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الجريمة ونجحت التحريات التي أجريت برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة عن تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها تدعي رشا . ف.ش 37 سنة ربة منزل، وأن الجاني يدعي حسانين .م.ح 47 سنة، سائق بهيئة الإسعاف.



تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح والرائد وليد كمال معاون مباحث أطفيح من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة مقرا أنه كانت تربطه علاقة بالقتيلة منذ 5 سنوات وأنها طلبت منه مؤخرا قطع علاقتهما لارتباطها بآخر ثم علم بتعدد علاقاتها ما أثار غضبه وقرر قتلها وأنه أثناء سيره بالطريق شاهدها فطلب منها توصيلها بالتوك توك حتي وصل إلي منطقة نائية وأطلق عليها رصاصة برأسها من طبنجة كانت بحوزته وألقى بالجثة علي حافة الترعة.



أرشد المتهم عن سلاح الجريمة حيث قام بدفنه و19 طلقة أخرى بالمنطقة الجبلية خلف مبني الإسعاف الذي يعمل به، تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.