ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

متهم في الاتجار بالأعضاء البشرية يصرخ داخل القفص: اسمعوني يرحمكم الله

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:27 م
الاتجار بالاعضاء
الاتجار بالاعضاء البشرية
رامي المهدي
تواصل هيئة المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية.

طلب مندوب محامي الدفاع فريد الديب مد أجل القضية نظرا لسفره خارج البلاد وذلك أمام هيئة المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس.

وقال أحد المتهمين من داخل حجز المحكمة إن الطلبات الذي قدمها لهيئة المحكمة كلها اترفضت وأن أسرته استلفت مبالغ مالية لسداد ديونهم كما طلب المتهم من هيئة المحكمة أن تسمعه مرددا "اسمعوني يرحمكم الله". 

وفي نفس السياق طلب دفاع المتهم الخامس ببراءة موكله لعدم استناد التهم الموجه إلى موكله.

ترشيحاتنا

5 مشاهد من فيلم "الظالم والمظلوم" تلخص أزمة إيهاب جلال مع الزمالك

شاهد.. لحظة قفز فتيات من شرفة «صالة رقص» مشتعلة

بالأسماء والتواريخ.. الزمالك ينتظر المدرب رقم 20 في عهد مرتضى منصور

بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة

تعرف على كواليس بقاء إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك عقب الاستقالة

وكيل "أحمد سامي" يكشف موقف انتقال اللاعب للأهلي..فيديو

الأزهر يمنع طلاب «البناطيل الممزقة» من دخول الامتحان

10 أطعمة مهمة لصحة القلب

ديلي ميل: براد بيت يعيش قصة حب مع سيدة إسرائيلية منذ 6 أشهر

صحيفة: قاعدة عسكرية سعودية على الحدود القطرية

نجم كويتى يكشف تفاصيل الفيديو المتداول له مع ياسمين صبري..و حقيقة ارتباطهما

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتحاد السكندري يغلق ملف التعاقدات بالتجديد لثلاثي الفريق.. صور

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة.. صور

شاهد.. بقايا مومياء أثرية مستردة من الولايات المتحدة

المكتب الثقافي بالنمسا يكرم مصريا حصل على جائزة أفضل سيناريو بأمريكا وألمانيا والنمسا.. فيديو وصور‎

كارثة.. مستشفى أبو الريش للأطفال يغرق في مياه الصرف الصحي.. صور

فيديو

محمد صلاح يتوج بجائزة هدف الشهر في «ليفربول» للمرة السابعة
مكرم محمد أحمد: «الإخوان» ابتدعت التكفير والقتل.. فيديو
مكرم محمد أحمد يكشف أهمية زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا .. فيديو
فيديو جراف.. «12 أمرًا» يجب الالتزام بها للوقاية من حسد الأقارب.. تعرف عليها
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسى لولي عهد أبوظبي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟