متهم في الاتجار بالأعضاء البشرية يصرخ داخل القفص: اسمعوني يرحمكم الله

تواصل هيئة المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية.



طلب مندوب محامي الدفاع فريد الديب مد أجل القضية نظرا لسفره خارج البلاد وذلك أمام هيئة المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس.



وقال أحد المتهمين من داخل حجز المحكمة إن الطلبات الذي قدمها لهيئة المحكمة كلها اترفضت وأن أسرته استلفت مبالغ مالية لسداد ديونهم كما طلب المتهم من هيئة المحكمة أن تسمعه مرددا "اسمعوني يرحمكم الله".



وفي نفس السياق طلب دفاع المتهم الخامس ببراءة موكله لعدم استناد التهم الموجه إلى موكله.