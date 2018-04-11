افتتاح المؤتمر الطلابى الثانى لقسم الطب الشرعى والسموم بجامعة بنى سويف

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف فعاليات المؤتمر الطلابى الثانى لقسم الطب الشرعى والسموم تحت شعار " لا للعنف ضد الاطفال " الذى نظمه القسم بقاعة المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور حسين خيرى نقيب اطباء مصر والدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة داليا حسن وكيل كلية الطب البشرى والدكتورة شرين غالب رئيس قسم الطب الشرعى بكلية الطب البشرى .



واستعرض المؤتمر التعريف بالعنف ضد الاطفال ومناقشة اسبابة وانواعه، والآثار الناجمة عن العنف وافضل الطرق لمكافحة، وتم عرض فيلم تسجيلى من تألف وتمثيل طلاب كلية الطب البشرى للتوعية بمخاطر العنف ضد الاطفال.





