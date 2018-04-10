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رياضة

حرس الحدود أول المتأهلين للدوري الممتاز فى الموسم الجديد

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:35 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
تأهل نادي حرس الحدود إلى الدوري الممتاز المصري بعدما حقق فوزًا قاتلًا على حساب الحمام بهدف نظيف مساء اليوم "الثلاثاء" بالجولة 28 من دوري الدرجة الأولى.

جاء هدف حرس الحدود عن طريق محمد عبد الرحمن في الدقيقة 96 من زمن المباراة، بعدما عانى طيلة المباراة من أجل تسجيل هدف التقدم في ظل دفاع مستميت من لاعبي الحمام.

وكان الصراع قد احتدم بين حرس الحدود وكفر الشيخ خلال الجولات الأخيرة من دوري الدرجة الأولى، إلا أن الفريق العسكري استطاع أن يحسم التأهل قبل جولتين من نهاية البطولة.

وكان كفر الشيخ نجح في الفوز على غزل المحلة عصر اليوم بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 61 نقطة، بينما أصبح رصيد حرس الحدود 67 نقطة.

ويأتي فارق الست نقاط بين حرس الحدود وكفر الشيخ قبل جولتين من النهاية في صالح الفريق العسكري، خاصة أن المواجهات المباشرة بينهما تصب في صالحه، حيث نجح الحرس في الفوز على كفر الشيخ في مباراة، قبل أن يتعادلا في الأخرى، ليتأهل الفريق العسكري رسميًا بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

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