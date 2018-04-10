حازم إمام جاهز لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى

تأكدت جاهزية حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة بمباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، المقرر لها على استاد القاهرة، حيث تعرض حازم إمام لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، قبل أن يعود للمشاركة في تدريب الفريق الأبيض بالأمس.



وأكد الظهير الأيمن جاهزيته للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام زعيم الثغر، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الدراويش.