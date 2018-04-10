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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشيد بمدرسة الزهور الثانوية بنات ويطالب باستغلال مواهب "الطالبات"

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:28 م
صدى البلد
نضال المصرى
أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، مطالبا باستغلال مواهب الطالبات وانشاء ثقافة جنوب سيناء فرقة للفنون الشعبية والمسرحية تضم الطالبات اللاتى لديهن مواهب فى المسرح والشعر والغناء.

وقال فودة، خلال حفل الأنشطة الذى نظمته المدرسة ضمن خطة مديرية التربية والتعليم لحفلات الأنشطة المدرسية، إن مدرسة الزهور الثانوية من المدارس المتميزة ولابد من إنشاء رابطة لخريجات تلك المدرسة.

وحضر الحفل اللواء نادر عشماوي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء خالد متولى مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وغريب حسان عضو مجلس النواب ومصطفى الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم، وفؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى حسن مدير إدارة طور سيناء التعليمية ومها سيد عبد السلام مدير إدارة التخطط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بالإضافة لعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقد نظم الحفل أسرة التربية النفسية بمدرسة الزهور الثانوية برئاسة سحر عبده الأخصائية النفسية بالمدرسة وقد بدأ الحفل باستقبال المحافظ بالأغاني السيناوية ثم تفقد معرض المدرسة وقد شمل الحفل فقرات فنية من بينها شعر وغناء ومسرحية نالت إعجاب المحافظ.

وفى نهاية الحفل سلم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم إهداء للمحافظ من مدرسة الزهور لاهتمامه ورعايته للعملية التعليمية بجنوب سيناء.

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