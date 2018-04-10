أول تصريح من هاني سري الدين بعد فوزه بمنصب سكرتير عام الوفد

أكد الدكتور هاني سرى الدين، السكرتير العام الجديد لحزب الوفد، أن الحزب أثبت اليوم أنه رقم واحد فى مصر، مشددا على أن الوفد أثبت أنه من أعرق الأحزاب ومتمسك بمبادئ الديمقراطية.



وقال "سرى الدين" فى تصريحات صحفية له عقب فوزه بمنصب سكرتير عام حزب الوفد، تعليقا على ما أثير حول بطلان انتخابات سكرتير عام الحزب، إن الهيئة العليا لحزب الوفد قالت كلمتها، مشيرا إلى أن حزب الوفد للوفديين جميعا وليس لشخص بعينه.



وكان طارق تهامى سكرتير عام مساعد حزب الوفد انسحب من اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اعتراضا على اجراء انتخابات السكرتير العام الحزب، وصرح عقب خروجه من الاجتماع بأن اجراء الانتخابات باطل بسبب وجود مخالفة قانونية بشأن دعوة المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد لانتخاب السكرتير العام للحزب.



وقال تهامى فى تصريحات صحفية له إن الهدف من دعوة رئيس حزب الوفد لانتخاب سكرتير عام حزب الوفد اليوم هو تمرير الدكتور هانى سرى الدين كى يكون سكرتير عام الوفد.



كما انسحب أيضا المهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد من اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اعتراضا على إجراء الانتخابات، موضحا أن الدعوة للانتخابات يجب أن تصدر من هيئة المكتب التتفيذى للحزب وليس من رئيس الحزب، مشيرا إلى أن اجراء انتخابات سكرتير عام الوفد بدعوة من رئيس الوفد اختطاف لمنصب السكرتير العام بطرق غير لائحية.



واتفق معه طارق سباق نائب رئيس الحزب والذى اعتبرها انتخابات غير لائحية.



وردد أعضاء حزب الوفد هتافات "مش للبيع مش للبيع حزب الوفد مش للبيع .. باطل باطل".