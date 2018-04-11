جامعة الزقازيق تنظم المؤتمر الطلابي السابع بكلية الصيدلة

نظمت لجنة العلوم والتكنولوجيا بكلية الصيدلة اليوم المؤتمر الطلابي العلمي السابع تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والدكتور محمد بركة عميد الكلية وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب الكلية وطلاب صيدلة جامعتي الدلتا وقناة السويس.





بدأ المؤتمر بمحاضرة عن Infection control للدكتور هشام عبد المنعم استعرض خلالها طرق مكافحة انتشار العدوى وأساسيات الحد من انتشارها وأحدث الأساليب المتبعة في ذلك.



