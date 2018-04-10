كاتدرائية «مار جرجس» بطنطا من ساحة دماء الشهداء خلال عام إلى متحف ومزار توثيق لتأبين ذكراهم.. والأنبا «بولا» يقود زفة أيقونات للشهداء وحفل كورال مشاركة للأهل والأطفال.. صور

إنشاء ساحة لزيارة مقابر الشهداء ومتحف للتوثيق الحادث إعلاميا وشاشة عرض لروايات أهالي شهداء

قداسة الأنبا "بولا": تطوير كنيسة من بقايا "الدكك" التي دمرها التفجير من "صلبان" لتأبين ذكري شهداء



وانتقل "صدي البلد" إلى كنيسة "مار جرجس" لرصد ما يدار بداخلها من أعمال مقدسة تحت إشراف نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وأعضاء مكتب التنفيذي للمطرانية وتوابعها من فعاليات؛ لتأبين ذكرى سقوط شهداء الوطن من الأقباط التي سالت دمائهم خلال التفجير الإرهابي حيث انتشرات ملامح صور شهداء أعلى جدران حوائط قاعة الصلوات المقدسة التى تتسع لأكثر من 750 مصليا.



نجح رجال القوات المسلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية التنفيذية ومطرانية طنطا فى تطوير وترميم ساحة الصلوات المقدسة وإنشاء ساحة لزيارة مقابر الشهداء ومتحف للتوثيق الحادث إعلاميا وشاشة عرض لروايات أهالي شهداء.



وقال "دانيال" أحد القساوسة داخل الكنيسة، إن سقوط مايزيد من 76 مصابا واستشهاد نجله برفقة ما يزيد عن 30 شهيدا سيظل تاريخ الأمة المصرية يتذكر ذلك الحدث الجلل.



وأشار "دانيال" إلى أنه تم إنشاء مزار تاريخي لموقع دفن شهداء الوطن داخل الكنيسة تخليدا لذكراهم ورائحتهم المقدسة كي يسكنوا قلوب كل رواد الكنيسة، مشيرا إلى إنشاء ساحة عرض كبيرة لفليم وثائقي لأحد التفجير الفادح من خلال تدشين لقاءات مع أسر وعائلات أهالي الشهداء والمصابين.



قال الأنبا بولا اسقف طنطا وتوابعها إن كنيسة ماري جرجس صنعت من بقايا "الدكك"، التي دمرها التفجير الذي تعرضت له الكنيسة في العام الماضي "صلبان" وقامت بتوزيعها على أسر الشهداء والأطفال وشعب الكنيسة.



أوضح أن الكنيسة عملت على معالجة الأطفال نفسيا بعد الحادث، لافتا بأن شعب الكنيسة ازداد فرحه وليس حزينا، لتواكب احتفال عيد القيامة مع إحياء الذكرى الأولى لشهداء الكنيسة وهم فى منزلة ومكانة أفضل، وهى ذكرى عطرة، وأن الإرهاب لن يقدر على المصريين.



وأشار "بولا " شعب الكنيسة ازداد فرحه وليس حزنا لتزامن احتفال عيد القيامة مع إحياء الذكرى الأولى لشهداء الكنيسة وهم فى منزلة ومكانة أفضل، وهى ذكرى عطرة، وأن الإرهاب لن يقدر على المصريين.



وقالت نجلة الشهيد ميشيل نجيب، فى كلمتها التى ألقتها خلال الحفل، أنها وكافة أسر الشهداء فى ترابط دائم، وذكرى أحد الشعانين هى ذكرى حب وملحمة كبرى، وأن الحادث زاد من إقبال شعب الكنيسة على كاتدرائية مارجرجس فى طنطا.



فى المقابل أكد أبانوب جرجس أحد أهالي الشهداء أنه فقد والد زوجته ضابط الجيش بالمعاش فى مشهد عصيب خيمت أثاره على أفراد عائلته لافتا بقوله "الإرهاب الأسود لن يفتت عضدنا وكلنا إيد واحدة فى معية الرب وشهدائنا فى السماء".



كما شملت الذكرى الأولى، زفة أيقونات للشهداء، حمل فيها شمامسة الكنيسة صور الشهداء، وبدأت من الباب الداخلى مرورا بطول القاعة الرئيسية للكاتدرائية، وانتهاء بالهيكل، وإقامة قداس إلهى، وحفل تأبين وكورال، ثم زيارة الحضور إلى المتحف الذى يضم متعلقات الشهداء ومتقنيات من آثار الحادث، ثم زيارة المزار الذى يضم جثامين الشهداء.



كانت كاتدرائية مار جرجس فى طنطا أحيت الذكرى الأولى للحادث الإرهابى فى "أحد الشعانين"، والذى شهدته الكنيسة العام الماضى وأسفر الحادث عن استشهاد 30 وإصابة 72 آخرين، وذلك بحضور الانبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، واباء وكهنة طنطا، واسر الشهداء، والمئات من شعب الكنيسة.



"دموع وآهات وصرخات ونواح البكاء" خيمت على ساحة الصلوات المقدسة بكاتدرائية كنيسة ماري جرجس بطنطا فى قلب محافظة الغربية، عقب حادث التفجير الإرهابي الذى راح ضحيته ما يقرب من 30 شهيدا وأكثر من 76 مصابا، كما خلف دمارا وتفتيت لإشلاء وجثث الضحايا والمصابين التى تناثرت أشلائهم فى جوانب ساحة الصلاة أمام مرأي ومسمع كافة سكان الشوارع المحيطة للكنيسة المنكوبة فى ذاك الحادث، وهو ما دفع الأهالي والمواطنين إلى توحيد الصفوف لمساعدة رجال الشرطة والإسعاف والجهات التنفيذية فى نقل الضحايا إلى مستشفيات طوارئ طنطا الجامعي والمنشاوي ومعهد ناصر بالقاهرة.