«ربيعة» يعود للأهلي بعد انتهاء فحوصاته الطبية بألمانيا

حضر رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمقر النادي بالجزيرة عصر اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد عودته من ألمانيا.



وخضع اللاعب لفحص طبي، قبل مران اليوم، تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، للاطلاع على ما وصل إليه اللاعب من تحسن بعد برنامجه العلاجي والتأهيلي في ألمانيا.



كما حرص طبيب الفريق على الاطلاع على التقرير الطبي، الذي حضر به اللاعب من ألمانيا لتنفيذه في النادي الأهلي.



ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والمحدد لها يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام.