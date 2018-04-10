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أخبار العالم

مصرع أحد العاملين بمطار صغير جنوب ألمانيا جراء حادث تصادم مروحية عسكرية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:25 م
مروحية عسكرية
مروحية عسكرية
أ ش أ
أعلنت السلطات الألمانية مصرع عامل بمطار صغير جنوبي البلاد، إثر تطاير حطام مروحية عسكرية عقب اصطدام "الريش الدوار" للمروحية ببرج المراقبة بالمطار.

وقالت الشرطة والمدعون العامون في بلدة (بامبرج) بولاية بافاريا - في بيان نقلته شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية - إن الحادثة وقعت أمس في مطار "هاسفورت-شفاينفورت" وذلك أثناء هبوط طائرة نقل مروحية تابعة للجيش الألماني بالمطار لإعادة التزود بالوقود، حيث إن التصادم حدث عند اقتراب المروحية من محطة الوقود.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن طاقم المروحية - المكون من أربعة أفراد - لم يتعرض لأية إصابات، لافتة إلى إصابة عامل بالمطار، يبلغ من العمر 60 عاما، الذي تم نقله إلى المستشفى حيث قضى نحبه ليلة أمس.

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