اليابان تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 5.3 مليون دولار لأفغانستان

تعهدت الحكومة اليابانية بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 3ر5 مليون دولار لأفغانستان في محاولة منها؛ لمساعدة الحكومة الأفغانية في التغلب على أزمة اللاجئين والمشردين خلال العام الجاري.



وذكر بيان صادر عن السفارة اليابانية لدى كابول وفقا لما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء، "أن الحكومة اليابانية أرسلت مؤخرا 3ر5 مليون دولار لمؤسسات أممية مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية شئون اللاجئين ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام؛ للمساعدة الإنسانية والطارئة لأفغانستان".



وأضاف البيان: " أن التمويل سيساعد تلك الوكالات في معالجة التحديات الإنسانية من خلال توفير الدعم للاجئين العائدين من باكستان وإيران وتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والكوارث الطبيعية والتهجير وغير ذلك من المواقف الحرجة ".



وأشار إلى أن المساهمة اليابانية تأتي في إطار الاستجابة لخطة مكتب الشئون الإنسانية لعام 2018، ومن المقرر أن يتسلم مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين مليون دولار من التمويل، و800 ألف دولار لمنظمة (يونيسف)، ومليون دولار لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ومليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، و500 ألف دولار لمنظمة الصحة العالمية ومليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة.



يشار إلى أن اليابان تدعم الجهود الأفغانية في إعمار البلاد في عدة مجالات من بينها قطاع الأمن، الاقتصاد والتنمية المجتمعية، إلى جانب توفير المساعدة في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية والعملية السياسية.