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مكرم محمد أحمد: «الإخوان» ابتدعت التكفير والقتل.. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:30 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حذر العالم بأكمله من جماعة الإخوان التكفيرية المنافقة التي ابتدعت العنف والقتل.

وأضاف "مكرم" في حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا:" الإخوان جماعة منافقة لا حليف ولا صديق لها، وابتدعت التكفير وما يخرج عنها من تصريحات كذبا بينا"، لافتا إلى أن هناك اتجاها  داخل إدارة ترامب يهدف إلى جعل تلك الجماعة التكفيرية تصنف كجماعة إرهابية، ولكن ذلك يتعطل نتيجة لتصورات الإدارة الأمريكية الخائفة على مصالحها في بعض المناطق التي لا يزال فيها الإخوان طرفا في الحكم.

وتابع :" ملك المغرب ربما يحضر القمة القادمة كدليل على إمكانية تحالف عربي كبير ضد الإرهاب".

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