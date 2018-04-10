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أخبار العالم

الرئيس السوري: سنحرر المختطفين في البلاد مهما كلفنا الأمر

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:26 م
بشار الأسد
بشار الأسد
أ ش أ
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد ، اليوم الثلاثاء ، عددا من المواطنين المحررين في مدينة دوما الذين اختطفهم تنظيم "جيش الإسلام" وأفرج عنهم في إطار اتفاق خروج مسلحيه من منطقة الغوطة الشرقية.

وقال الأسد - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن تحرير المختطفين ليس قضية إنسانية فقط بل وطنية أيضا ، ونحن لن نفرط في أي مفقود أو مختطف ، وإن كان على قيد الحياة سنحرره مهما كلف الأمر".

وأشار إلى أن تحرير المختطفين الذي تم سابقا أو من منطقة دوما بالأمس ما كان ليحدث لولا تضحيات رجال وأبطال الجيش العربي السوري.

يشار إلى أنه تم اليوم تحرير جميع المحتجزين لدى مسلحي "جيش الإسلام" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.

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