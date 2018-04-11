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ندوة بجنوب الوادي تناقش الجديد في الاقتصاد والاستثمار والسياسة والإعلام

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:12 ص
صدى البلد
يوسف رجب
نظمت كلية الاعلام بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ندوة بعنوان"مصر والعالم..الجديد في الاقتصاد والاستثمار و السياسة و الاعلام" بحضور الاعلامي أحمد المسلماني.

و أكد رئيس الجامعة، أهمية الإعلام في التوعية بالقضايا المختلفة و إبراز آفاق التنمية و أهمية عقد هذه الندوات بحضور الخبراء والمفكرين لرفع مستوى الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل والارتقاء بالمستوى المهني للطلاب و الخريجين لنقل الصورة الصحيحة عن الوطن الذي يحمل حضارة عريقة.

و تحدث الاعلامي أحمد المسلماني، عن أهمية الوقوف على ما يجري في مصر و العالم و دراسة الوضع الاقليمي و الدولي، مشيرًا إلى أن مصر شهدت تطورًا و نموًا في البنية التحتية و الاقتصاد و تراجع في معدلات الإرهاب.

و تطرق المسلمانى، إلى بعض القضايا الدولية مثل سباق التسلح و التنافس الاقتصادي، و ضرورة التعاون مع العالم العربي وتحقيق الاستقرار في دول الجوار ومجابهة التحديات الإقليمية.

و تحدث الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، عن أهمية الاعلام في توجيه الاهتمام بالأنشطة المختلفه، مشيرًا إلى أهمية أن يتحلى الإعلام بالحيادية و المهنية في معالجة مختلف القضايا.

و أكد الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة تشهد حراك ثقافي و فني و رياضي و تحرص على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بالتوازي مع العملية التعليمية.

و أكدت الدكتورة هالة نوفل عميد كلية الاعلام، أهمية إقامة هذه الندوة في الاستفادة من خبرات الاعلامي أحمد المسلماني لما يتمتع به من خبرة واسعة وكتابات و برامج تنويرية.

تضمنت الفعاليات افتتاح معرض طلاب الدراسات العليا بكلية الاعلام بإشراف الدكتور محمد محفوظ وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث و تضمنت حملات توعية لقضايا متنوعة مثل ترشيد استهلاك المياه و تنشيط السياحة و نبذ التعصب.

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