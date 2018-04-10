بدء العمل في جزء من الجدار الحدودي في مكسيكو سيتي

بدأت أعمال البناء أمس الاثنين في قسم جديد من جدار حدودي في سانتا تريزا، في نيو مكسيكو، للمساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للولاية مع المكسيك.



وكان من ضمن تعهدات الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك على الرغم من أنه لم يتمكن من حمل الكونجرس الأمريكي أو المكسيك على تمويل الجدار المُقترح بالكامل.



وسيكون طول الجزء المُقترح الذي يتم بناؤه من الجدار الحدودي في نيو مكسيكو حوالي 32 كيلومترا وسيتكلف 73 مليون دولار، في حال اكتماله في مارس من العام المقبل.



وسوف يحل هذا البناء، وهو عبارة عن حائط مائل، محل حواجز المركبات الموجودة حاليا.