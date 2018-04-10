الاتحاد السكندري يغلق ملف التعاقدات بالتجديد لثلاثي الفريق.. صور

جدد الاتحاد السكندري للثلاثي محمد ناجي "جدو" ونور السيد ومحمد بازوكا، ليغلق ملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.



وأكد بلال نظير وكيل الثلاثي في تصريحات لـ صدى البلد أنه تم تجديد العقود دون أي أزمات وأن تواجد محمد مصيلحي في رئاسة النادي يسهل العديد من الأمور.



وأضاف نظير أنه تم تعديل وتمديد تعاقد محمد ناجي "جدو" ليكون لمدة أربعة سنوات قادمة، بينما جدد نور السيد لمدة موسمين، وبازوكا لـ3 مواسم جديدة.



واختتم وكيل اللاعبين تصريحاته بتأكيد أن محمد مصيلحي استجاب لطلبات اللاعبين الذين تلقوا العديد من العروض الخارجية، لكنهم فضلوا البقاء مع زعيم الثغر.

