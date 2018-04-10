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أخبار العالم

ترامب يتعهد برد سريع على هجوم كيماوي مُحتمل في سوريا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:23 م
ترامب
ترامب
رويترز
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين برد سريع وقوي على ما يُعتقد أنه هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية مُشيرا على ما يبدو إلى رد عسكري.

وذكر ترامب في اجتماع مع قادة عسكريين ومستشارين للأمن القومي أنه سيتخذ قرارا إزاء الرد بحلول ليل الاثنين "أو بعد قليل جدا من ذلك" مضيفا أنه "سيتم الرد بقوة" على الهجوم.

وقالت منظمة إغاثة سورية إن الهجوم الذي يُشتبه أنه كان بالأسلحة الكيماوية ووقع في ساعة متأخرة من مساء السبت أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين في عدة أماكن بمدينة دوما الواقعة قرب العاصمة دمشق.

ولم تستطع التقديرات الأمريكية الأولية حتى الآن أن تُحدد بشكل قاطع المواد التي استُخدمت في الهجوم ولم يتسن الجزم بمسؤولية القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد عنه.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن واشنطن تدرس ردا عسكريا تشارك فيه عدة دول.

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