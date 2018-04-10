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فن

عرض أفلام سعودية بمنصة خاصة في مهرجان «كان» السينمائي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:35 م
صدى البلد
محمد نبيل
تسير الحركة الثقافية بالمملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو الأمام، فبعد منح تراخيص بناء صالات للسينما، كشفت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مشاركتها هذا العام في مهرجان كان السينمائي في دورته 71، والتى تقام شهر مايو المقبل.

قال وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد إن المملكة تفتخر بهذه المشاركة فى ركن الفيلم القصير بواحد من أعرق المهرجانات السينمائية.

وتقدم المنصة الرائدة في المهرجان فرصة للوفود المشاركة للتفاعل مع صناع الأفلام السعوديين، والتعرف على آخر ما قدموه لأول مرة على نطاق واسع.

وكانت الهيئة العامة للثقافة قد أعلنت مؤخرا إطلاق المجلس السعودي للأفلام، وستتمحور مسؤولياته حول دعم المواهب، وتطوير القدرات الاستثمارية لخلق قطاع حيوي ومزدهر لصناعة الأفلام والمحتوى الإبداعي.

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