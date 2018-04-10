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أخبار العالم

١٩ اتفاقية تجارية بين الشركات الفرنسية والسعودية في البتروكيماويات والمياه والصناعة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:23 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
أ ش أ
شهدت الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى باريس التوقيع على 19 اتفاقية اقتصادية بين الشركات الفرنسية والسعودية بأكثر من 18 مليار دولار في قطاعات البيتروكيماويات ومعالجة المياه والمحتويات الرقمية والصناعة.

وأوضحت مصادر مطلعة ، اليوم الثلاثاء ، أن أهمها اتفاقيتان في قطاع الطاقة بين "أرامكو" و"توتال" الفرنسية ، الأولى بقيمة 7.2 مليار دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات عالمي جديد بالشراكة مع "ساتورب"، والأخرى اتفاقية تجارية بقيمة 3 مليارات دولار.

وأضافت أنه تم توقيع أيضا إتفاقية بين "فلاي ناس" السعودية و "جنرال إلكتريك - سافران" لإنشاء مشروع تعاون مشترك بين "جنرال إلكتريك - السعودية" و "سافران" الفرنسية لصناعة محركات الطائرات بقيمة 5.5 مليار دولار ، كما وقع الجانبان مذكرات تفاهم في مجالات السياحة والثقافة والصحة والزراعة وغيرها بما يتوافق مع رؤية (المملكة 2030 ) التي تدعو إلى تمكين القطاع الخاص ، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد.

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