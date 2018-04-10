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شاهد.. وصول ولي العهد السعودي إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:27 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
شريف سيد
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي قام بها ولي العهد السعودي وشملت مصر وبريطانيا والولايات المتحدة، وانتهت بفرنسا.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد نشرت صورا تظهر توقيع الأمير محمد بن سلمان على عدد من الاتفاقيات والشراكات بينها مع وزيرة الدفاع الفرنسية للتعاون في المجال الدفاعي لتطوير القوات المسلحة السعودية ونقل وتوطين التقنية وتوفير التدريب وخلق فرص وظيفية في البلدين.

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