أليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد

كشف ماسيليمانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، عن قائمة فريقه التي ستغادر إلى العاصمة الإسبانية من أجل مواجهة ريال مدريد غدا في إياب ربع نهائي تشامبيونزليج على ملعب "سانتياجو برنابيو".



وغاب عن القائمة كل من أندريا بارزالي للإصابة وباولو ديبالا ورودريجو بيتانكور للإيقاف والشاب فيدريكو بيرنادريسكي لعدم جاهزيته البدنية الكاملة بالرغم من مشاركته في التدريبات اليوم.



وعاد للقائمة كل من ميراليم بيانيتش ومهدي بن عطية اللذين لم يشاركا في مباراة الذهاب في تورينو للإيقاف التي خسرها فريق السيدة العجوز بثلاثية نظيفة.



وجاءت القائمة على النحو الآتي:



حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بينسوجليو.



الدفاع: ماتيا دي تشيليو، ليشتشتاينر، روجاني، بن عطية، كيليني، أليكس ساندرو.



الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماركيزيو، ماتويدي، أسامواه، ستورارو، كوادرادو.



الهجوم: هيجواين، كوستا، ماندزوكيتش.



وغادرت بعثة فريق يوفنتوس مدينة تورينو اليوم متجهة نحو مدريد، من أجل مواجهة الفريق الملكي غدا.