بريطانيا تبحث التدخل العسكري في سوريا.. روسيا ترفض مشروع واشنطن بشأن الهجوم الكيميائي وتطرح بديلًا عنه.. وخبير يتوقع توجيه ضربة أمريكية لدمشق من الأراضي السعودية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقرر إرسال بعثة خبراء لمدينة دوما السورية

دمشق تؤكد استعدادها لدعم وصول بعثة المنظمة إلى المدينة بأسرع وقت

روسيا ترفض مشروع قرار واشنطن حول الهجوم الكيميائي بسوريا وتطرح بديلا له

خبير عسكري يتوقع استخدام أمريكا لصواريخ " توماهوك " لضرب مواقع الجيش السوري

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت قرارا لإرسال بعثة خبراء معنية بتقصي الحقائق إلى مدينة دوما السورية لإجراء تحقيق في الهجوم الكيميائي الذي تزعم الدول الغربية أنه وقع هناك وراح ضحيته نحو 60 شخصًا.وذكر المكتب الإعلامي للمنظمة أن فريقا من خبرائها يستعد للتوجه إلى سوريا قريبا، لافتا إلى أنها أرسلت طلبا لسلطات البلاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقبالهم وضمان إمكانية وصولهم إلى مدينة دوما لجمع الحقائق حول الهجوم المزعوم، بحسب قناة "روسيا اليوم".وأشارت المنظمة إلى أن قرارها "تزامن مع طلبي الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي للتحقيق في المزاعم حول استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما.وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أكد أن بلاده مستعدة لتسهيل وصول بعثة تقصي الحقائق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما بأسرع وقت ممكن والتحقق من مزاعم الهجوم.في غضون ذلك، قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا أبلغت أعضاء بمجلس الأمن أنها ترفض مسودة القرار الأمريكي لإجراء تحقيق جديد بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي تقدمت بها واشنطن في وقت سابق من اليوم.وأشار الدبلوماسيون إلى أن روسيا ستطرح مشروع قرار لإجراء تحقيق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا للتصويت عليه بعد الانتهاء من تصويت المجلس على المشروع الأمريكي، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.وفي لندن، أكدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بيني موردونت، أن الحكومة تبحث التدخل العسكري في سوريا مع حلفائها، ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما.وقالت موردونت ردا على سؤال حول دعم بلادها للتدخل العسكري بعد الهجوم الكيميائي: "إنها قضية محل دراسة في الوقت الراهن وهي أمر تنظر فيه حكومة المملكة المتحدة وتناقشه وبكل وضوح وتبحثه مع شركائها الدوليين".وأضافت: "هذه الوحشية غير مقبولة، وبصرف النصر عما قد نقوم به لمحاسبة المسؤولين عن ذلك في المستقبل، فإن ما يشغلني بشكل أساسي هو ألا تتكرر هذه الفظائع المروعة، وأن نفعل كل شيء في استطاعتنا لحماية الرجال والنساء والأطفال المستهدفين".وحول الضربة الأمريكية المتوقعة على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي، قال الخبير الروسي في العلوم العسكرية، كونستانتين سيفكوف، إن واشنطن على ما يبدو ستوجه ضربة عسكرية لسوريا من الأراضي السعودية.وأوضح سيفكوف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة أن تتورط في صدام مباشر مع روسيا في سوريا، مشيرًا إلى أن ضربتها العسكرية لسوريا ستنفذها من خارج نطاق الأنظمة الدفاعية الروسية.وتابع: "الحديث يدور عن ضربة عسكرية تنفذها قاذفات "بي-52" من أراضي المملكة العربية السعودية.. ومن المحتمل أن يوجهوا ضربة قد تتضمن من 40 إلى 60 صاروخًا من طراز "توماهوك".بدوره، أعتبر الخبير العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة إلى مواقع عسكرية سورية بصواريخ مجنحة، لكنه استبعد استهداف مواقع يتواجد فيها مستشارون عسكريون روس.وقال موراهوفسكي في حديث مع الوكالة، إن واشنطن قد تستخدم في استهداف المواقع السورية الصواريخ المجنحة من طراز "توماهوك" من البحر، ومن نوع JASSM-ER من الجو، ويمكن إطلاق هذه الأخيرة من طائرات أمريكية مرابضة في منطقة الشرق الأوسط.وأشار الخبير إلى أن مدى الصواريخ الرابضة على متن سفن أمريكية في شرق المتوسط، يتيح استهداف جميع الأراضي السورية تقريبا، لكن المسألة هي أماكن توجيه هذه الصواريخ.وتوقع موراخوفسكي أن الضربة الأمريكية قد تستهدف مواقع حكومية إدارية وعسكرية، لكنه استبعد تخطيط الولايات المتحدة لاستهداف مواقع عسكرية روسية في سوريا، مرجحا أيضا أن واشنطن لن تستخدم الطيران الحربي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم أمس، روسيا وإيران بدعم الرئيس السوري بشار الأسد، على خلفية تقارير عن هجوم كيميائي نفذه الجيش الحكومي السوري في مدينة دوما بغوطة دمشق يوم السبت وراح ضحيته 60 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 1000 شخص آخرين في مواقع مختلفة من المدينة.وأعلن ترامب أن واشنطن تملك طيفا واسعا من الردود العسكرية على الهجوم، مضيفا أنه سيتخذ قرارا بشأن الرد الأمريكي خلال يوم أو يومين قادمين.