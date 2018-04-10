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انتخاب حكومات مصر والكويت والجزائر والسودان عضوًا أصيلا وتونس احتياطيا بمجلس إدارة "العمل العربية" لمدة سنتين.. وللمرة الثانية مايسة عطوة بلجنة المرأة عن العمال.. صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:00 م
اتحاد عمال نقابات
اتحاد عمال نقابات عمال
هيثم سعد الدين
  • للمرة الثانية مايسة عطوة عضوة بلجنة المرأة عن العمال 
  • اختيار ممثلي أصحاب الأعمال والعمال في المجال بالأسماء
  • حكومات السعودية والبحرين والأردن واليمن وليبيا ممثلة في لجنة المرأة


انتخبت الدورة (45) لمؤتمر العربي المنعقدة حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر ممثلة في وزير القوي العاملة، محمد سعفان، عضوا أصيلا بمجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة سنتين (2018-2020).

كما تم انتخاب حكومات الكويت، والجزائر، والسودان، أعضاء أصليين، وتونس عضوا احتياطيا.

كما تم انتخاب البحرين وتونس عضوين أصليين، والأردن احتياطيا عن أصحاب الأعمال، فضلا الإمارات والأردن عضوين أصليين، والبحرين احتياطيا عن العمل بمجلس الإدارة.

يذكر أن المادة السادسة فقرة (8) من دستور منظمة العمل العربية بشأن اختصاصات المؤتمر بتشكيل مجلس الإدارة تنص على ما يلي: "يشكل المؤتمر كل سنتين مجلس إدارة من بين أعضائه يتكون من ثمانية أعضاء أصليين"، أربعة يمثلون فريق الحكومات ، وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال، وعضوين يمثلان فريق العمال، وثلاثة أعضاء احتياطيين بواقع عضو عن كل فريق.

ويكون اختيار ممثلي أصحاب الأعمال والعمال في المجالس بأسمائهم ولا يجوز تغيير عضويتهم إلا عن طريق الفريق المعني وإقرار المؤتمر، ويدُعي الأعضاء الاحتياطيين لحضور اجتماعات المجلس ويكون لهم حق النقاش دون حق التصويت إلا في حالة غياب العضو الأصيل.

وكانت مصر عضو أصيل بمجلس الإدارة عن فريقي الحكومات والعمال خلال الدورتين الأخيرتين (2014 - 2016 / 2016 - 2018).

كما تم انتخاب هيئة الرقابة المالية من حكومات مصر والعراق والسودان واليمن وليبيا أعضاء أصليين ، والأردن والجزائر احتياطيين ، وعن أصحاب الأعمال الأردن ، وعن العمال البحرين، وتم انتخاب لجنة الحريات النقابية من حكومة العراق ، وأصحاب أعمال مصر ، وعمال ليبيا .

كما تم انتخاب لجنة المرأة من حكومات السعودية والبحرين والأردن ، واليمن ، وليبيا، وعن أصحاب الأعمال مصر اليمن والسعودية والإمارات والمغرب ، وعن العمال الأردن والإمارات والبحرين ، وسوريا ، ومصر ممثلة في النائبة مايسة عطوة للمرة الثانية باللجنة لمدة سنتين.
انتخاب حكومات مصر والكويت والجزائر والسودان عضوًا أصيلا وتونس احتياطيا بمجلس إدارة "العمل العربية" لمدة سنتين.. وللمرة الثانية مايسة عطوة بلجنة المرأة عن العمال.. صور
انتخاب حكومات مصر والكويت والجزائر والسودان عضوًا أصيلا وتونس احتياطيا بمجلس إدارة "العمل العربية" لمدة سنتين.. وللمرة الثانية مايسة عطوة بلجنة المرأة عن العمال.. صور
انتخاب حكومات مصر والكويت والجزائر والسودان عضوًا أصيلا وتونس احتياطيا بمجلس إدارة "العمل العربية" لمدة سنتين.. وللمرة الثانية مايسة عطوة بلجنة المرأة عن العمال.. صور
انتخاب حكومات مصر والكويت والجزائر والسودان عضوًا أصيلا وتونس احتياطيا بمجلس إدارة "العمل العربية" لمدة سنتين.. وللمرة الثانية مايسة عطوة بلجنة المرأة عن العمال.. صور
انتخاب حكومات مصر والكويت والجزائر والسودان عضوًا أصيلا وتونس احتياطيا بمجلس إدارة "العمل العربية" لمدة سنتين.. وللمرة الثانية مايسة عطوة بلجنة المرأة عن العمال.. صور
انتخاب حكومات مصر والكويت والجزائر والسودان عضوًا أصيلا وتونس احتياطيا بمجلس إدارة "العمل العربية" لمدة سنتين.. وللمرة الثانية مايسة عطوة بلجنة المرأة عن العمال.. صور
انتخاب حكومات مصر والكويت والجزائر والسودان عضوًا أصيلا وتونس احتياطيا بمجلس إدارة "العمل العربية" لمدة سنتين.. وللمرة الثانية مايسة عطوة بلجنة المرأة عن العمال.. صور
انتخاب حكومات مصر والكويت والجزائر والسودان عضوًا أصيلا وتونس احتياطيا بمجلس إدارة "العمل العربية" لمدة سنتين.. وللمرة الثانية مايسة عطوة بلجنة المرأة عن العمال.. صور

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