صحيفة روسية: مصر من أكثر الدول تطورا في الاقتصاد بإفريقيا والشرق الأوسط

ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية، أن منطقة شرق المتوسط يمثل أهمية كبرى لمصر، إذ أنها تمتلك أكبر حقل غاز موجود في المنطقة وهو حقل "ظُهر".



أوضحت الصحيفة أن زيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي بنسبة 90% خلال الفترة بين 2001 و2011 حول مصر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة للغاز، مشيرة إلى أن مصر بعد اكتشافها حقل ظُهر تأمل في أن تعود دولة مصدرة للغاز الطبيعي مرة أخرى.



وأكدت الصحيفة أن غاز منطقة شرق المتوسط يعد عنصرًا مهما في التنمية المستقبلية للاقتصاد في مصر، لافتًة إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهتها القاهرة خلال الأعوام الأخيرة، فإنها مازالت واحدة من أكثر الدول تطورا في الجانب الاقتصادي في إفريقيا والشرق الأوسط.



وأشارت الصحيفة إلى أن احتياطيات غاز حقل "ظُهر" يمثل أهمية كبرى لتعافي الاقتصاد المصري، خاصة عند بناء محطة الضبعة النووية التي لن تكفيها استخدام مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي ستسد احتياطات حقل ظُهر من الغاز مشكلة العجز في الطاقة.



وأضافت الصحيفة أن غاز شرق المتوسط بدون مُبالغة بالنسبة لمصر مثل نهر النيل، إذ انهما يمثلان أهمية حيوية لبلد الأهرامات، مؤكدة أن القاهرة ستدافع عن مصالحها في شرق المتوسط مهما كان الثمن.



وألقت الصحيفة الضوء على المناورات البحرية المصرية التي أطلقت خلالها القوات البحرية المصرية صواريخ "أرض- بحر" و"سطح بحر" في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن تلك المناورات لا تهدف فقط إلى استتباب الوضع الداخلي للدولة، ولكنها إشارة إلى عزيمة مصر للدفاع عن مصالحها في تلك المنطقة.