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«جرترود باري».. المرأة الغامضة في حياة «جبران خليل جبران»

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:26 م
صدى البلد
محمد طاهر
في حياة الأديب الكبير جبران خليل جبران العديد، من النساء بعضهم خلدتهم رسائله لكن إحداهن كانت غامضة بشكل كبير تثير جدلا واسعا حول جبران وهي « جرترود باري».

جرترود باري، امرأة مجهولة يكشف عنها أرشيف رسائل جبران خليل جبران، ويضعها ضمن قائمة «نساء جبران». هنّ نساء أحبهن، أو عشقنه، بينهن الأديبة العربية مي زيادة، والشاعرة جوزفين بيبودي، والمفكرة ماري هاسكل، والكاتبة شارلوت تلر، والمدرسة ميشلين. جميعهن في حيّز الإبداع والأدب في شكل أو آخر، وجلّهن معروفات في سيرته العامة المتوافرة.

جرترود باري، هي موسيقية وعازفة البيانو مولودة عام 1881 وحظيت بتدريب كلاسيكي عال في الموسيقى في أفضل المعاهد الأوروبية وعلى أيدي موسيقيين شهيرين.

استمرت العلاقة بين جبران وبينها، عامين، أما الرسائل التي جمعت بينهم، وعددها 50 رسالة منها «لن أقول: أقبلك جرترود، لأنّ شفتي جافة جدًا، وهناك مرارة في فمي- ولكن برغم ذلك أقبلك»، وفي رسالة أخرى يقول لها: «هل أنتِ في الغرفة الصغيرة العزيزة هذا المساء؟ هل يمكنني رؤيتك؟ قد تكون المرة الأخيرة التي يجمعنا الليل تحت جناحيه».

ومن بين الرسائل وفقًا لما ترصد «أنا أحب نيويورك لأنّ روحًا قوية جبارة تسكن هنا. ثمّة عنصر إيجابي في نيويورك، وهو عنصر غير معروف في بوسطن». وثمة رسائل عدة وجهها إلى حبيبته جرترود باري تثبت تفضيله هذه المدينة على مدن أخرى مثل باريس ولندن.

ووفقًا لكتاب « مجهولة جبران..حب ورسائل خليل جبران وجرترود باري» يرصد الكاتب سليم مجاعص، هناك عدد من الرسائل إلى المرأة المجهولة تؤكد حب جبران لها،: « ياجرترود الحلوة والعزيزة، ياجرترود الرهيبة والشريرة! ... ألا يكفي أنني بلغت الرابعة والثلاثين فلماذا تزيدين ذلك صعوبة وقسوة. لا أريد أية أعياد ميلاد إضافية. لقد اكتفيت».

انتهت القصة في النهاية كغالبية حكايات جبران خليل جبران النسائية دون نهاية رومانسية.

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