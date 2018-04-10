«فتح»: إسرائيل تعطل عمل «الجنائية الدولية» في الأراضي المحتلة

ثمن السفير حازم أبو شنب ، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، الخطوة التي أعلنت عنها المحكمة الجنائية الدولية بشأن تشكيل لجنة لإجراء "استقصاء مبدئي" بقتل إسرائيل للفلسطينيين، مشيرا الى ان هذا الموقف يعد موقفا جيدا من أعلى سلطة قضائية في العالم حيث سيساهم هذا التحقيق الدولي في معاقبة المعتدين من قادة قوات الاحتلال الإسرائيلي بجانب تحقيق العدالة الدولية ومنع اي عمليات قتل مستقبلية قد يفكر جيش الإحتلال في القيام بها.



وتوقع القيادي بحركة فتح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تقابل السلطات الصهيونية لجان الجنائية الدولية بالرفض ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية مثلما حدث في الماضي حينما منعت لجانا من دخول الأراضي الفلسطينية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في وقت سابق، موضحا أن صدور قرار بتشكيل لجان لتقصي حقائق القتل الإسرائيلية للفلسطينيين العزل في حد ذاته حتي ولو منعت سلطات الاحتلال تلك اللجنة من الدخول يعد انتصارا قويا لإرادة الشعب الفلسطيني.



أوضح "أبو شنب" أن صدور قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قتل الإسرائيليين لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل سيؤثر سلبا علي الموقف القانوني لدولة الاحتلال وسيقف عائقا أمام جنود العدو الصهيوني في القيام بأي عمليات قتال مستقبلية ضد أبناء شعبنا على حد تعبيره.



وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قالت إن مكتبها سيجري "استقصاء مبدئيا" للوضع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أنها تراقب الأحداث هناك عن كثب، ما يمهد لإجراء تحقيق دولي ضد قتل إسرائيل المتظاهرين الفلسطينيين.