رئيس البنك المركزي الإيراني يثير غضب البرلمان.. والنواب يطالبون بإقالته

أثارت تصريحات ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، الخاصة بأن انهيار قيمة العملة الإيرانية يرجع لأسباب غير اقتصادية، غضب نواب البرلمان.



وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال ولي الله، إن ارتفاع سعر العملة الصعبة يرجع إلى أسباب غير اقتصادية تأتي في مقدمتها محاولات الأعداء للتأثير على الاقتصاد الإيراني عبر إثارة توترات دولية، وأن انعدام ثقة الشعب بالمستقبل أدى إلى تفاقم الأزمة.



وأضاف أن التوترات الأخيرة التي حدثت في سوق العملة تعود أيضا لأجواء "التليجرام" والقنوات الافتراضية، وأن إحدى سياسات البنك المركزي تتمثل في الاعتماد على اليورو بديلا عن الدولار، وأن البنك في طريقه لإلغاء الاعتماد على الدولار كأساس للمعاملات الخارجية لإيران.



واحتج نواب البرلمان على تصريحات رئيس البنك وتجمعوا حول منصة الهيئة الرئاسية للبرلمان داعين إلى إقالة المحافظ في حال عدم تقديمه استقالته.



وكان اسحق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أن الحكومة قررت تحديد سعر صرف الدولار بـ 4200 تومان إيراني، بعدما وصل سعر صرف الدولار في الأسواق غير الرسمية إلى 6000 تومان، وذلك لتلبية حاجات المواطنين الاقتصادية من العملة الصعبة.



وأكد جهانجيري أن الحكومة الإيرانية لن تعترف بأية أسعار أخرى للدولار، بل إن الجهات الأمنية والقضائية ستعاقب كل من يتعامل بسعر أعلى من ذلك.