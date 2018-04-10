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أخبار البلد

مسيرة للطرق الصوفية تجوب مولد السيدة زينب احتفالا بالليلة الختامية.. صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:05 م
صدى البلد
حمادة خطاب - عدسة : عز حسين
نظم العشرات من أتباع الطريقة الصوفية، مسيرة حول مسجد السيدة زينب، احتفالا بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب، جابت الشوارع المحيطة بالمسجد، رافعين الأعلام، مع ترديدهم لآيات الذكر والمدائح والابتهالات في حب رسول الله وآل بيته.

ومن المقرر أن يحيي الشيخ ياسين التهامي، عميد الإنشاد الديني، وكبير المداحين في مصر والشرق الأوسط، الليلة الختامية لمولد السيدة زينب، والذي ينتهي اليوم بمشاركة العديد من أتباع الطرق الصوفية، الذين يحرصون على إحياء مولدها في شهر رجب من كل عام، في أجواء تسودها المحبة وتعم فيها الأفراح.

ويشارك في الفعاليات 78 طريقة على مستوى الجمهورية، أبرزها الطريقة الشاذلية الصدقية والشاذلية المحمدية والرفاعية والقصبية.
مسيرة للطرق الصوفية تجوب مولد السيدة زينب احتفالا بالليلة الختامية.. صور
مسيرة للطرق الصوفية تجوب مولد السيدة زينب احتفالا بالليلة الختامية.. صور
مسيرة للطرق الصوفية تجوب مولد السيدة زينب احتفالا بالليلة الختامية.. صور
مسيرة للطرق الصوفية تجوب مولد السيدة زينب احتفالا بالليلة الختامية.. صور
مسيرة للطرق الصوفية تجوب مولد السيدة زينب احتفالا بالليلة الختامية.. صور
مسيرة للطرق الصوفية تجوب مولد السيدة زينب احتفالا بالليلة الختامية.. صور

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