‎مرصد الأزهر: داعش يقوم بعمليات تجنيد شمال كابل

تابعت وحدة رصد اللغة الفارسية بمرصد الأزهر الشريف الأخبار التي تناولت قيام داعش بعمليات تجنيد في ولاية "بروان" شمال كابل.
وأشارت الأنباء إلى تواجد التنظيم في ولاية "بروان"، بالقرب من العاصمة الأفغانية "كابل" وذلك بعد نشاطه فى الولايات الشرقية والشمالية.
يقول "محمـد مجيب شورش"، عضو مجلس "بروان": "إن عناصر "داعش" تقوم في الوقت الراهن بتجنيد عناصر لها في هذه الولاية".
وأكد "فضل الدين عيار"، حاكم "بروان" وجود أنشطة لـ"داعش" في الولاية؛ إلا أنها محدودة لا تستلزم القلق، مشيرًا إلى أنه سيتم بذل المزيد من الجهود للقضاء على عناصر التنظيم المتواجدة في "بروان"، لكن "محمـد زمان مموزي" قائد شرطة الولاية قد صرح بأن الأنشطة التي تتم تحت اسم داعش هى للصوص ومتشردين قُتل زعمائهم على يد قوات الشرطة.
وتقول مصادر أمنية موثوقة في "بروان" إن أنشطة "داعش" في الولاية تتم بشكل سري بعيدًا عن الأنظار، حتى إن بعض المشاركين في هذه الأنشطة لا يعرفون بعضهم البعض، فيما تتحدث مصادر أخرى عن وجود علاقة وثيقة بين أعضاء حزب "التحرير" و"داعش"، وترى أن الهدف من أنشطة هذا الحزب هو استقطاب عناصر لتنظيم داعش.