‎مرصد الأزهر: داعش يقوم بعمليات تجنيد شمال كابل

‏تابعت وحدة رصد ‏اللغة الفارسية بمرصد الأزهر الشريف الأخبار التي تناولت قيام داعش ‏بعمليات ‏تجنيد في ولاية ‏‏"بروان" شمال كابل.





وأشارت الأنباء ‏إلى تواجد التنظيم في ولاية ‏‏"بروان"، بالقرب ‏من ‏العاصمة الأفغانية "كابل" وذلك بعد نشاطه فى الولايات الشرقية ‏والشمالية.





‏يقول ‏‏"محمـد ‏مجيب شورش"، عضو مجلس "بروان": ‏‏"إن عناصر "داعش" تقوم في الوقت ‏الراهن ‏بتجنيد ‏عناصر لها ‏في هذه الولاية".





وأكد "فضل الدين عيار"، حاكم ‏‏"بروان" ‏وجود ‏أنشطة ‏لـ"داعش" في الولاية؛ إلا أنها محدودة لا تستلزم ‏القلق، مشيرًا إلى أنه سيتم ‏بذل المزيد من ‏الجهود ‏للقضاء على ‏عناصر التنظيم المتواجدة في "بروان"، لكن "محمـد ‏زمان ‏مموزي" ‏قائد شرطة ‏الولاية قد صرح بأن الأنشطة التي تتم تحت ‏اسم داعش هى ‏للصوص ‏ومتشردين قُتل زعمائهم على ‏يد قوات ‏الشرطة.‏



