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فكر دينى

‎مرصد الأزهر: داعش يقوم بعمليات تجنيد شمال كابل

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
‏تابعت وحدة رصد ‏اللغة الفارسية بمرصد الأزهر الشريف الأخبار التي تناولت قيام داعش ‏بعمليات ‏تجنيد في ولاية ‏‏"بروان" شمال كابل.

وأشارت الأنباء ‏إلى تواجد التنظيم في ولاية ‏‏"بروان"، بالقرب ‏من ‏العاصمة الأفغانية "كابل" وذلك بعد نشاطه فى الولايات الشرقية ‏والشمالية. 

‏يقول ‏‏"محمـد ‏مجيب شورش"، عضو مجلس "بروان": ‏‏"إن عناصر "داعش" تقوم في الوقت ‏الراهن ‏بتجنيد ‏عناصر لها ‏في هذه الولاية". 

وأكد "فضل الدين عيار"، حاكم ‏‏"بروان" ‏وجود ‏أنشطة ‏لـ"داعش" في الولاية؛ إلا أنها محدودة لا تستلزم ‏القلق، مشيرًا إلى أنه سيتم ‏بذل المزيد من ‏الجهود ‏للقضاء على ‏عناصر التنظيم المتواجدة في "بروان"، لكن "محمـد ‏زمان ‏مموزي" ‏قائد شرطة ‏الولاية قد صرح بأن الأنشطة التي تتم تحت ‏اسم داعش هى ‏للصوص ‏ومتشردين قُتل زعمائهم على ‏يد قوات ‏الشرطة.‏

وتقول مصادر أمنية موثوقة في "بروان" إن أنشطة "داعش" ‏في الولاية تتم بشكل ‏سري ‏بعيدًا ‏عن الأنظار، حتى إن بعض ‏المشاركين في هذه الأنشطة لا يعرفون بعضهم ‏البعض، ‏فيما ‏تتحدث ‏مصادر أخرى عن وجود علاقة وثيقة بين أعضاء حزب ‏‏"التحرير" ‏و"داعش"، ‏وترى أن الهدف ‏من أنشطة هذا الحزب هو ‏استقطاب عناصر لتنظيم داعش.

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