«ماكرون» يقبل دعوة «بن سلمان» لزيارة المملكة



وأكد ماكرون، اليوم، على الرغبة الفرنسية المشتركة مع السعودية في مكافحة كافة أشكال الإرهاب والتصدي لتوسع إيران في المنطقة.



وكان الرئيس الفرنسي قد استقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه لبحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية وسعودية أن الجانبين وقعا على اتفاقيات اقتصادية تصل قيمتها إلى حوالي 18 مليار دولار.



وباريس هي المحطة الرابعة في جولة ولي العهد السعودي الخارجية بعد زيارته لمصر ثم بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية.



قال الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، إنه قبل الدعوة التي وجهها له الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لزيارة المملكة.