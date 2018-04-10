ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عمرو جمال: حلم المونديال وراء انتقالي للدوري الفنلندي.. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:21 م
عمرو جمال
عمرو جمال
محمد رشاد
أكد عمرو جمال لاعب فريق هلسنكي الفنلندي، إنه يسعى لإثبات ذاته مع فريقه الجديد من أجل المشاركة مع المنتخب في كأس العالم في روسيا.

وقال جمال عبر برنامج "خاص مع سيف" :"حلم المشاركة في كأس العالم سبب انتقالي للدوري الفلندي، وأتمنى أن أكون ضمن اختيارات مستر كوبر المدير الفني للفراعنة".

وتابع:"أتواصل مع الجهاز الفني للمنتخب في الفترة الماضية وهم يشجعوني على الاجتهاد مع فريقي الجديد من أجل حلم المونديال".

ترشيحاتنا

«رانيا ياسين» تعلق على صورة جمعتها مع «توفيق عكاشة»

10 أغذية توقف عنها لإنقاص وزنك.. أبرزها «القهوة»

اللواء محمود الشحات ممثلا عن وزارة النقل في لجنة الطوارئ النووية

شاهد.. بقايا مومياء أثرية مستردة من الولايات المتحدة

قصة طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة.. وقع الوثيقة ولم تستخدمها سيدة الشاشة إلا بعدها بعامين

5 مشاهد من فيلم "الظالم والمظلوم" تلخص أزمة إيهاب جلال مع الزمالك

شاهد .. تعليق كوميدي لـ «تامر أمين» بسبب الفسيخ

أول ردة فعل إيرانية عقب وصول جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي لسوريا

الاتحاد السكندري يغلق ملف التعاقدات بالتجديد لثلاثي الفريق.. صور

الاتحاد الإنجليزي يقبل استئناف آرسنال على طرد النني

محمود الجندي يكشف عن تطورات أزمته الصحية الأخيرة

شاهد .. بث مباشر لمباراة ليفربول مع مانشستر سيتي بمشاركة محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء.. صور‎

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

اختبر قوة نظرك.. كم مثلث في الصورة؟

الاتحاد السكندري يغلق ملف التعاقدات بالتجديد لثلاثي الفريق.. صور

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة.. صور

فيديو

الشباب والرياضة: مبادرة «وطني إنساني» تسعى إلى حصر حقيقي لسكان المقابر.. فيديو
ولي العهد السعودي يتهم إيران بصرف 150 مليار دولار لدعم الإرهاب.. فيديو
وادي دجلة ينهي التعاقد مع محمد عبد المنصف بالتراضي .. فيديو
عماد متعب يرفض الاعتزال ويمنح الأهلي فرصة لتجديد تعاقده.. فيديو
حسام غالي يتسبب في أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟