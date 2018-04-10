عمرو جمال: حلم المونديال وراء انتقالي للدوري الفنلندي.. فيديو

أكد عمرو جمال لاعب فريق هلسنكي الفنلندي، إنه يسعى لإثبات ذاته مع فريقه الجديد من أجل المشاركة مع المنتخب في كأس العالم في روسيا.



وقال جمال عبر برنامج "خاص مع سيف" :"حلم المشاركة في كأس العالم سبب انتقالي للدوري الفلندي، وأتمنى أن أكون ضمن اختيارات مستر كوبر المدير الفني للفراعنة".



وتابع:"أتواصل مع الجهاز الفني للمنتخب في الفترة الماضية وهم يشجعوني على الاجتهاد مع فريقي الجديد من أجل حلم المونديال".