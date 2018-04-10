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رياضة

رونالدو يقترب من تحطيم رقمه القياسى في دوري الأبطال

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:22 م
صدى البلد
محمد سمير
يتألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال عام 2018 بالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا التي يعتلي صدارة الهدافين فيها برصيد 14 هدفا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن كريستيانو رونالدو يملك معدلا رقميا رائعا في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، بتسجيل هدف كل 58 دقيقة عقب إحرازه 14 هدفا خلال 9 مباريات.

وتابعت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو يقترب من تحطيم رقمه الشخصي بتسجيل 17 هدفا في موسم واحد في تشامبيونزليج الذي حققه موسم 2013-2014 الذي توج به الفريق الملكي بالنجمة الأوروبية العاشرة.

يشار إلى أن ريال مدريد يستضيف يوفنتوس الإيطالي غدا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "سانتياجو برنابيو"

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