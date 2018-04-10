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طريقة طبيعية للقضاء على مشكلة التهابات اللثة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:27 م
صدى البلد
علا أحمد
إذا كنت ترغبين في القضاء على مشكلة التهابات اللثة ومللت من استخدام العقاقير الطبية، وترغبين في الحصول على طريقة طبيعية للحصول على ما تريدين، ولا تعلمين ما يجب القيام به، فإن موقع "بولد سكاى" الهندى، ينصح باللجوء إلى المضمضة بواسطة الماء بالخل والليمون.

وأوضح الموقع، أن هذه المضمضة تساعد فى القضاء على مشكلة التهابات اللثة بسهولة وبدون حاجة لاستخدام العقاقير الطبية التي تحتاج إلى تكلفة عالية.

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن استخدام هذه الطريقة لمدة أسبوع يساهم فى التصدي لمشكلة الصديد الذي يتراكم فى اللثة ويسبب مزيدا من المشكلات فى اللثة.

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