الأسيوطي: سعر مهند لاشين 15 مليون جنيه.. و20% في حال بيعه.. فيديو

قال محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي الأسيوطي، إنه عقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي للتفاوض حول بيع مهند لاشين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وأضاف "الأسيوطي" في تصريحات خاصة لبرنامج "المدرج" الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "المفاوضات على ضم مهند لاشين توقفت في الوقت الراهن، ولم يدخل الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب من جديد".



واستطرد قائلا: "مهند لاشين من مواليد عام 1996، وقد حددنا سعره بـ 15 مليون جنيه، بالإضافة الى 20% في حالة إعادة بيعه، وإن لم يكن هناك نسبة من إعادة بيعه سوف يزيد سعر إلى 25 مليونا".

