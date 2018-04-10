الأسيوطي: كل أندية الدوري تفاوض علي ماهر ولم يتفق مع سموحة.. فيديو

أكد محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي الأسيوطي، أن كل أندية الدوري تقريبا تفاوض علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وقال "الأسيوطي" في تصريحات لبرنامج "المدرج" الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "أنباء تعاقد نادي سموحة مع علي ماهر غير صحيحة، ونحن نتحدث مع علي ماهر بشكل مستمر وهو لم يوقع كما قيل".



واستطرد قائلا: "أي عرض يتم تقديمه إلى علي ماهر المدير الفني يعرضه علينا ويخطرنا به، ولكنه لم يتعاقد مع سموحة بشكل رسمي حتى الآن".