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أخبار العالم

قرقاش: الإمارات جزء من محور وسطي ضلعاه مصر والسعودية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:08 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم "الثلاثاء" ، إن الإمارات اختارت أن تكون ضمن المحور الوسطي وضلعاه الأساسيان هما السعودية ومصر وأعضاؤه الطبيعيون باقي الدول العربية.

وأكد قرقاش، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "فكر 16" بالشارقة أن مجلس التعاون الخليجي باقٍ رغم الأزمات التي يمر بها، مشيرا إلى أنه على الدول أن تتعلم من ما يعرف بــ الربيع العربي وما خلفه من فوضى وتدمير.

وطالب قرقاش بضرورة وضع خطط طويلة الأمد، لتحقيق الاستقرار الذي هو أساس النهضة، منوها بأن الاستقرار مطلب أساسي في وسط الفوضى والتفكك الذي نتعرض له في عالمنا العربي.

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