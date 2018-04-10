ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حسام حسن يجهز عمرو موسى لمباراة مونانا رغم غيابه عن مواجهة النصر

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:35 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
حرص المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن على ضم اللاعب عمرو موسى نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى معسكر الفريق الحالي بأحد فنادق برج العرب رغم تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام النصر والمقرر اقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري بسبب حصوله على الانذار الثالث أمام الاتحاد السكندري.

ويسعي العميد إلى تجهيز لاعبه لمباراة إياب دور ال 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر من الكونفيدرالية والتي تجمع المصري بضيفه مونانا الجابوني والمقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد المصري ببورسعيد.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يصل إلى مانشستر برفقة لاعبي ليفربول قبل المواجهة المرتقبة

اندلاع حريق بقطار "القاهرة - الإسكندرية" بقليوب

مشاهدة مباراة برشلونة وروما بث مباشر بتاريخ 10-04-2018 دوري أبطال أوروبا

«رانيا ياسين» تعلق على صورة جمعتها مع «توفيق عكاشة»

هاني الناظر يكشف عن خطوات الحماية من الإصابة بالجرب

الزمالك يغرم حازم إمام ومحمد إبراهيم 200 ألف جنيه

شاهد.. سقوط طفل في بالوعة للصرف الصحي بشبرا الخيمة

المدير الفني لمصر المقاصة يوجه نصيحة لـ «إيهاب جلال»

وفاء عامر: اعتبروا ترشيحى للملكة نازلى جريمة.. وبكيت بسبب "الطوفان"

الشوط الأول.. ليفربول يتأخر أمام مانشستر سيتي بهدف بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

طارق يحيى: مافيش أهلاوي بيتعاطف مع الزمالك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء.. صور‎

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

اختبر قوة نظرك.. كم مثلث في الصورة؟

فيديو

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في مرمى مانشستر سيتي ويقترب من قبل النهائي .. فيديو
روما يتفوق على برشلونة بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو
مندوب روسيا بمجلس الأمن: أمريكا تضلل المجتمع الدولي ومشروع قرارها «خطوة استفزازية» .. فيديو
شاهد.. معتز الدمرداش يرقص على الهواء
سامي عبد العزيز: شهادة أمان تتضمن كافة المزايا والتسهيلات للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟