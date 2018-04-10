حسام حسن يجهز عمرو موسى لمباراة مونانا رغم غيابه عن مواجهة النصر

حرص المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن على ضم اللاعب عمرو موسى نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى معسكر الفريق الحالي بأحد فنادق برج العرب رغم تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام النصر والمقرر اقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري بسبب حصوله على الانذار الثالث أمام الاتحاد السكندري.



ويسعي العميد إلى تجهيز لاعبه لمباراة إياب دور ال 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر من الكونفيدرالية والتي تجمع المصري بضيفه مونانا الجابوني والمقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد المصري ببورسعيد.