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محمد بن سلمان: حذرنا من انتقال الإرهاب إلى دول الساحل.. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:14 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
هاني حسين
حذر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، من انتقال الإرهاب إلى دول الساحل التي لا تتمتع باقتصاد قوي وقدرة على مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن مبادرة فرنسا لقيت دعم كامل من السعودية، مؤكدا على أن العلاقة الاقتصادية هامة مع فرنسا، وهناك مشاريع اقتصادية مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، في قطاع النفط والبتروكيماويات والغاز والطاقة والنقل والتجارة.

وأضاف" سلمان" خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا:" كل خطوات السعودية تتمحور حول القوة السعودية في فتح مجال الشركات الفرنسية للاستثمار في السعودية، من أجل توفير وظائف وإحداث التبادل التجاري الجيد بين البلدين".

وتابع قائلا:" السعودية نقطة محورية بين القارات الثلاث".

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